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ممدوح رمزى: الأقباط المنضمون للنور فئة ضالة وخارجون عن الدين وخونة

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ممدوح رمزى: الأقباط المنضمون للنور فئة ضالة وخارجون عن الدين وخونة ممدوح رمزى: الأقباط المنضمون للنور فئة ضالة وخارجون عن الدين وخونة
قال ممدوح رمزى، عضو مجلس الشورى السابق، إن فوز الأقباط بالمقاعد الفردية فى الانتخابات مسألة مستحيلة، موضحا أن نظام القائمة "يكرس فكرة الطائفية "، مشدداً على أن "الأقباط الذين انضموا لحزب النور فئة ضالة وخارجون عن الدين وخونة"، وتابع:" نعيش حالة من التهجيص السياسى ".

وأضاف "رمزى" خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، ان الأحزاب القديمة عقيمة والحديثة مبنية على الشللية، وتابع:"الناخب المصرى منذ عام 1952 عنصرى ..المسلم ينتخب المسلم ، والمسيحى ينتخب المسيحى".

وأكد أنه كان من أشد المعارضين لجماعة الإخوان تحت قبة برلمان 2012 ، مضيفا :"تصديت لمحاولات مناقشة ميزانية القوات المسلحة علناً وقلت لهم أنتم خونة وتقدمون معلومات مجانية لإسرائيل عن الجيش المصرى".

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