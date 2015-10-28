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وكيلة "تعليم كفر الشيخ": على المعلم أن يطور نفسه ويقدم أقصى ما يستطيع

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وكيلة "تعليم كفر الشيخ": على المعلم أن يطور نفسه ويقدم أقصى ما يستطيع وكيلة "تعليم كفر الشيخ": على المعلم أن يطور نفسه ويقدم أقصى ما يستطيع
قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم، بكفر الشيخ، خلال اجتماع عقدته للعاملين بالتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، حضره وفاء عبد الله المدير العام التنفيذى للمديرية، والسيد السنور مدير عام التعليم الفنى، وعدد من قيادات التعليم الفنى ومديرية التربية والتعليم، بقاعة التطور التكنولوجى، إنها تمد يدها للشرفاء للنهوض بالعملية التعليمية، وأن الطلاب أمانة فى أعناق المعلمين.

وطالبت وكيلة الوزارة ، العاملين بالتعليم الفنى بالنظر حولهم، ليروا مكانتهم من العالم المتقدم وليواكبوا النهضة العصرية.

وأضافت أنه بالعلم والرؤية الثاقبة تتقدم الأمم، وعلى كل معلم أن يحدد وجهته ويطور من نفسه ويعرف المتاح لديه من إمكانيات، ليقدم للطلاب أقصى ما يستطيع، مشيرة إلى أنها سعيدة بهذا المشهد الرائع والتجمع الكبير للتعليم الفنى، وأنه باليد الواحدة سيتم تغيير أمور كثيرة يعرفها العاملون بالتعليم الفنى.

وقالت، إن هناك اختلاف ما بين حياة الطلاب وواقعهم عن حياة الكبار، لأنهم يعيشون وسط ثورة معلوماتية، يجب أن يتعلم الطالب خلالها كيف ينتقى المعلومة ويحللها حتى لا يقع فريسة للأفكار الهدامة؟.

كما أوصت وكيلة الوزارة المعلمين أن يقرأوا الأحداث العالمية وأن يعرفوا التحديات التى تواجهها ، وكيف يحاول الغرب أن يجعلنا سوقا مستهلكا لمنتجاته؟، وما يجب علينا نحن تجاه مصر من تبنى لخطط عمل تقدمية بناءه تضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، داعية إلى تبنى ثقافة الحوار مع الطلاب لتدريبهم عليها فى ظل التنمية المهنية المتواكبة مع التقدم التكنولوجى خاصة فى أقسام التعليم الفنى، مؤكدة أن التعليم الفنى قاطرة التنمية فى مصر، وأضافت أنها تتمنى أن يكون اليوم بداية لعمل جاد وروح جماعية تعمل على قلب رجل واحد.

وأكد السيد السنور مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه من اليوم وخلال 30 يوما سيشهد التعليم الفنى بالمحافظة نقلة نوعية من خلال روح العمل والتحدى، للنهوض بالتعليم الفنى.

وأوضح السنور، أن هناك قرارت كثيرة ستتخذ فى الأيام القادمة، أهمها تشكيل لجنة من مواهب ومبدعى التعليم الفنى من المدرسين، وممثلين عن التعليم الزراعى والصناعى والتجارى تساهم فى صنع القرار، مشيرا إلى الدور الكبير الذي قامت به الدكتورة منى مصطفى خلال الأيام الماضية واتخاذها قرارت جريئة من شأنها النهوض بالتعليم الفنى فى المحافظة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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