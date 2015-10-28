بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم أسرة شهيد الواجب لتصديه للإرهاب

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بلقاء أسرة نقيب الشرطة الشهيد عمرو شكري خلف بمكتبه بشرم الشيخ، حيث استقبل والد الشهيد اللواء شرطة شكرى خلف، والسيدة أمينة محمد محمود والدة الشهيد وزوجته وابنته الطفلة الصغيرة، وأخويه وبعض أصدقائه وذلك لتكريم إسم الشهيد، فى حضور اللواء مجدي موسى، مدير الأمن وبعض القيادات الأمنية، واللواء عبد الفتاح حلمي مستشار المحافظ للاعلام.

أكد المحافظ خلال اللقاء على الدور البطولى للشهيد عمرو شكرى فى تصديه للإرهاب أثناء محاولة تفجير قسم ثالث العريش في أبريل الماضى، وتمكنه من حماية القسم بمن فيه وتلقي بصدره طلقات الغدر بكل بطولة وشجاعة.

وأشار إلى أن كل من يقوم بمواجهة الإرهاب يعد بطل حقيقي، ولابد أن يخلد اسمه ليكون قدوة للاجيال ونموذجا يحتذي به بين الشباب من جيله، وطالب فودة التربية والتعليم بضرورة تنظيم ندوات للطلاب تذكرهم بهذه النماذج المشرفه، والذين قدموا أرواحهم فداٍءً لمصر، وحث الأبناء علي حب الوطن والتضحية من أجله.

حضر اللقاء بمكتب المحافظ السيدة ليلي ميخائيل مدير المدرسة، وأمال صبحي مدير عام مكتب المحافظ

>وقد قام المحافظ بتقديم شهادة تقدير لروح الشهيد وبعض الهدايا التذكاريه لاسرته. تخليدا لذكراه العطرة.

يذكر أن المحافظ قام بإطلاق اسم الشهيد علي مدرسته الإعدادية بطور سيناء تكريمًا وتخليدا لذكراه وذلك بتحويل اسم المدرسة من مدرسة بدر الاعدادية الى مدرسة الشهيد عمرو شكرى الاعدادية . وبهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء لدى طلاب جنوب سيناء.



>