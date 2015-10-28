فصل طالبين بمدرسة إعدادية لمدة أسبوع لتعديهما على معلمة بكفر الشيخ

قرر أحمد رمزى السقا مدير الإدارة العامة للتعليم بدسوق فصل طالبين بمدرسة "كنيسة الصرادوسى الإعدادية المشتركة" بقرية كنيسة الصرادوسى بمحافظة كفر الشيخ لمدة أسبوع لتعديهما على معلمة اللغة الإنجليزية بالمدرسة وتعمد إهانتها.

وبدأت الواقعة عندما تعدى أحد الطالب على المعلمة بدفعها مما أثار غضبها فاعترضت على سوء المعاملة فناصره ابن عمه الطالب بنفس المدرسة ، واستغاثت المعلمة بزملائها وتم إبلاغ مدير المدرسة الذى أبلغ مدير عام التعليم الإعدادى ومدير الإدارة التعليمية أحمد رمزى الذى انتقل للمدرسة وتبين صحة الواقعة .

واعترف الطالبان بالواقعة لمدير عام إدارة دسوق وقدما اعتذارهما للمعلمة التى قبلت اعتذارهما ولكن مدير عام الإدارة فصل الطالبين أسبوعا وتطبيق لائحة الانضباط والسلوك على ما قاما به .