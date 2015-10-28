تخصيص 450 ألف جنيه من الخطة الاستثمارية لنادى دمياط الرياضى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إنه تقرر إتاحة 450 ألف جنيه من الخطه الاستثماريه بمديرية الشباب والرياضة لدعم نادى دمياط الرياضى، لاستكمال المنشآت الإدارية بالنادى بما يليق باسم محافظة دمياط والعمل على الارتقاء بمستوى الرياضة ودعم المنظومة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات له أنه فى إطار اهتمام المحافظة بتطوير الاندية ومراكز الشباب فقد جرى مؤخرا دعم 10 أندية بالمحافظه بـ520 ألف جنيه من وزارة الشباب والرياضه، بجانب الدعم الذى قدمته الوزاره لنادى الزرقا الرياضى لافتا إلى التنسيق أيضا مع الوزاره لاتاحه مبلغ فى حدود مليون جنيه لدعم الأنديه ومراكز الشباب بنطاق المحافظة.