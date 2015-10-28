تفاصيل مؤتمر القبائل لتأييد الجيش والشرطة بشمال سيناء

أعلن محمد عيد مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة بئر العبد تفاصيل مؤتمر تأييد قبائل سيناء للجيش والشرطة.

وقال فى تصريحات صحفية: "نظمت قبيلة البياضية مؤتمرًا شعبيًا بقرية نجيلة تحت عنوان الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة وحضر المؤتمر اللواء ا.ح محمد شمس مساعد قائد قوات شرق القناة واللواء محمد صابر نائب قائد قوات شرق القناة واللواء عصام البربرى مساعد أول مدير الأمن والعميد محمد جحوش رئيس أركان وقائد تأمين قطاع بئر العبد ورمانة والحاكم العسكرى وعدلى اليمانى رئيس المدينة ولفيف من القيادات الشعبيه والتنفيذية وعواقل ومشايخ وكبار العائلات".

وأكد الحاضرون دعم الجيش فى ما يتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب على أرض سيناء ووقوف أهالى سيناء خلف قواته المسلحة وأكد القائد العسكرى اللواء محمد شمس أن أبناء الجيش وتضحياتهم فداء لهذا الوطن للحفاظ عليه والقضاء على الإرهاب موضحًا أنه تم الإفراج عن عدد من المقبوض عليهم بعد ثبوت عدم تورطهم فى أعمال عنف أو أعمال تخريبية مشددًا على أهمية الدور الذى يقوم به أهالى شمال سيناء وتضحياتهم البطولية وانتمائهم لهذا الوطن وقد أرسل الحاضرون رسالة تأييد للسيد رئيس الجمهورية‏.



>