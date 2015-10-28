احتقان البروستاتا.. الأسباب والعلاج

أسباب احتقان البروستاتا

SEO>البروستاتا غدة توجد فى منطقة الحوض لدى الرجال وهى المسئولة عن إفراز هرمون الذكورة، وتتعرض البروستاتا للعديد من الأمراض على مراحل عمر الرجل المختلفة.>احتقان البروستاتا من أكثر الأمراض شيوعا لدى الرجال ولا يرتبط احتقان البروستاتا بتقدم السن كما هو الحال فى الأمراض الأخرى المتعلقة بالبروستاتا.

تبعا لرأى استشارى أمراض الذكورة الدكتور محمد إمبابى، فهناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى زيادة فرص تعرض الرجال لاحتقان البروستاتا، على رأسها التعرض للمثيرات الجنسية وانتصاب القضيب الذكرى دون أن يلحق تلك العملية قذفا للسائل المنوى.

يؤكد إمبابى أن عدم قذف السائل المنوى بعد الانتصاب يؤدى إلى ارتداده مرة أخرى مسببا احتقانا بالبروستاتا.

أعراض احتقان البروستاتا

تشخيص احتقان البروستاتا

>أما عن أعراض احتقان البروستاتا فيوضح إمبابى أنها تتمثل فى زيادة أعراض احتقان البول والمثانة واحتقان الحوض مع الشعور بحرقة أثناء التبول.>يتم تشخيص احتقان البروستاتا من خلال سحب عينة من سائل البروستاتا وتحليليها لتحديد نوع الالتهاب ويتم العلاج بواسطة المضاد الحيوى الملائم لنوع الالتهاب ولفترة لا تقل عن أسبوعين متتاليين.