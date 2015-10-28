أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحوامل انتبهى.. اللحوم المصنعة تسبب الإجهاض وتشوه الأجنة

Google+ Print
للحوامل انتبهى.. اللحوم المصنعة تسبب الإجهاض وتشوه الأجنة للحوامل انتبهى.. اللحوم المصنعة تسبب الإجهاض وتشوه الأجنة
بعد قرار منظمة الصحة العالمية باعتبار اللحوم المصنعة ضمن المأكولات المسرطنة وتحذيرها من تناول كل ما يندرج تحت هذه اللحوم مصنعة مثل الهامبورجر واللانشون والبسطرمة وأنه يمثل خطورة على صحة المواطنين.

قامت جريدة اليوم السابع بتشدين حملة لتوعية المواطنين بحجم الأضرار التى تقع عليه من تناول تلك المأكولات لتجنب أضرارها.

وعن أضرار اللحوم المصنعة على صحة الحامل وجنينها يقول دكتور محمد حجازى عبد المنعم أخصائى النساء والتوليد والمناظير، تعتبر فترة الشهور الأولى من الحمل أكثر الفترات الحرجة عند النساء الحوامل، نظرا لأن إمكانية تعرض الجنين لتشوهات خلقية تكون أكثر بتلك الفترة.

مؤكدا أن ضرورة أن تتجنب الحامل تناول اللحوم المصنعة حتى لا يتعرض حملها لتشوهات خلقية.

ويستكمل د. محمد قائلا "كثيرون يجهلون احتواء اللحوم المصنعة على مجموعة من البكتريا والطفيليات نظرا لعدم جودة اغلب اللحوم المستخدمة فى تصنيعها فعلى سبيل المثال تحتوى اللحوم المصنعة على طفيل التوكسوبلازما المعروف بمرض القطط الذى يزيد فرص تعرض النساء الحوامل للإجهاض المبكر وولادة طفل مشوه خلقية ".

لذلك يحذر د. محمد النساء الحوامل من تناول تلك المأكولات الضارة فترة الحمل وغير الحمل، نظرا لأنها تمثل خطورة على صحتها وكذلك صحة جنينها ولتجنب تعرض طفلها للتشوهات الخلقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365