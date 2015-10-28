للحوامل انتبهى.. اللحوم المصنعة تسبب الإجهاض وتشوه الأجنة

بعد قرار منظمة الصحة العالمية باعتبار اللحوم المصنعة ضمن المأكولات المسرطنة وتحذيرها من تناول كل ما يندرج تحت هذه اللحوم مصنعة مثل الهامبورجر واللانشون والبسطرمة وأنه يمثل خطورة على صحة المواطنين.

قامت جريدة اليوم السابع بتشدين حملة لتوعية المواطنين بحجم الأضرار التى تقع عليه من تناول تلك المأكولات لتجنب أضرارها.

وعن أضرار اللحوم المصنعة على صحة الحامل وجنينها يقول دكتور محمد حجازى عبد المنعم أخصائى النساء والتوليد والمناظير، تعتبر فترة الشهور الأولى من الحمل أكثر الفترات الحرجة عند النساء الحوامل، نظرا لأن إمكانية تعرض الجنين لتشوهات خلقية تكون أكثر بتلك الفترة.

مؤكدا أن ضرورة أن تتجنب الحامل تناول اللحوم المصنعة حتى لا يتعرض حملها لتشوهات خلقية.

ويستكمل د. محمد قائلا "كثيرون يجهلون احتواء اللحوم المصنعة على مجموعة من البكتريا والطفيليات نظرا لعدم جودة اغلب اللحوم المستخدمة فى تصنيعها فعلى سبيل المثال تحتوى اللحوم المصنعة على طفيل التوكسوبلازما المعروف بمرض القطط الذى يزيد فرص تعرض النساء الحوامل للإجهاض المبكر وولادة طفل مشوه خلقية ".

لذلك يحذر د. محمد النساء الحوامل من تناول تلك المأكولات الضارة فترة الحمل وغير الحمل، نظرا لأنها تمثل خطورة على صحتها وكذلك صحة جنينها ولتجنب تعرض طفلها للتشوهات الخلقية.