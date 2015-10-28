الوقاية خير من العلاج.. أدوية وأطعمة تضر الكبد

الوقاية خير من العلاج، بهذه الجملة بدأ الدكتور محمد أنور سليمان، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير بطب قصر العينى حديثه، موضحا أهمية الوقاية من أمراض الكبد وإجهاده، والذى يتحكم فيها بشكل كبير أسلوب التغذية ونظام الحياة بشكل عام.

وتابع الدكتور محمد حديثه مؤكدا على أهمية الوقاية المبكرة من الأضرار التى تلحق بالكبد، من خلال تعديل النظام الغذائى ليصبح صحيا، كذا الامتناع عن تناول الأطعمة غير الصحية والدسمة، بجانب الإسراف فى تناول الأدوية والعقاقير.

وذكر استشارى أمراض الجهاز الهضمى مجموعة من أهم الأدوية والأطعمة الضارة بالكبد، والتى تسيئ من حالته تدريجيا وأهمها :

- الدهون المشبعة: والموجودة فى كل الأطعمة الدسمة والمحمرة والزيوت والسمن، وتسبب التهاب الكبد لترسبها فيه محدثة بيئة عامرة وجيدة لتنشيط فيروساته، وتسبب تشمع للكبد

>- المواد الحافظة: فى الطعام الجاهز المعلب بأنواعه، وكل المعلبات، وتسبب التهاب فى خلايا الكبد فيتأكسد.

- المشروبات المليئة بالمواد الحافظة: والمليئة بالسكريات

>- بعض الأدوية التى يستهلكها البعض مرارا وتكرارا كالمضادات الحيوية

>- الأدوية المسكنة تضر بالكبد

>- بعض أدوية المخ والأعصاب

>- الأدوية الهرمونية وأقراص مانعة الحمل