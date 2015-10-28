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التحالف العربى ينفذ عملية إنزال أسلحة للمقاومة الشعبية فى محافظة تعز

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التحالف العربى ينفذ عملية إنزال أسلحة للمقاومة الشعبية فى محافظة تعز التحالف العربى ينفذ عملية إنزال أسلحة للمقاومة الشعبية فى محافظة تعز
أكدت مصادر فى المقاومة الشعبية، مساء اليوم الثلاثاء، أن التحالف العربى بقيادة نفذ عملية إنزال أسلحة للمقاومة فى محافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طيران التحالف العربى قام بإنزال أسلحة متنوعة للمقاومة الشعبية والجيش الوطنى فى منطقة الضباب، غربى مدينة تعز، وأشارت المصادر إلى أن مقاتلى المقاومة الشعبية والجيش الوطنى تسلموا كافة الأسلحة التى تم إنزالها.

من جهة أخرى، قالت ذات المصادر إن المقاومة الشعبية صدت، مساء اليوم، هجوماً للحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح على "تبة المنعم" فى منطقة الربيعى بتعز، مضيفة أن المواجهات أسفرت عن إحراق عربتين عسكريتين للحوثيين.

وتأتى عملية إنزال الأسلحة فى وقت يحاول فيه أفراد المقاومة الشعبية والجيش الوطني، الموالى للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، إستعادة السيطرة على المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون وقوات صالح منذ عدة أشهر.
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مصر 365

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