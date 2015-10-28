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الصحة الفلسطينية: شهيد ثالث بمدينة الخليل والحصيلة 64 منذ بداية أكتوبر

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الصحة الفلسطينية: شهيد ثالث بمدينة الخليل والحصيلة 64 منذ بداية أكتوبر الصحة الفلسطينية: شهيد ثالث بمدينة الخليل والحصيلة 64 منذ بداية أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة تل أرميدة وسط مدينة الخليل.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، ما أدى إلى استشهاده.

وكانت قوات الاحتلال قتل مساء اليوم الشابين عز الدين نادى أبو شخدم (17 عاما) وشادى نبيل القدسى الدويك (22 عاما).

وأشارت الوزارة إلى أن 23.4% من الشهداء هم من الأطفال، فيما بلغ عدد الشهداء فى الضفة الغربية بما فيها القدس 46 شهيدا، وفى قطاع غزة 17 شهيدا، من بينهم أم حامل وطفلتها ذات العامين، فيما استشهد شاب من منطقة حورة بالنقب، داخل أراضى الـ1948.

وأصيب 50 مواطناً بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال فى طولكرم ورام الله والخليل، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 34 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحى، منهم 25 فى مواجهات مع الاحتلال بالخليل و8 فى مواجهات بالبيرة، وإصابة فى طولكرم.

وأضافت الوزارة أن حوالى 15 مواطناً أصيبوا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى الخليل ورام الله، فيما أصيب طفل بجروح خطرة نتيجة إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بالرأس فى مواجهات مع الاحتلال فى طولكرم.

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مصر 365