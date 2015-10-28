كلير دمعة وعودة الى الشاشة الصغيرة

تعود مقدمة برامج الموضة كلير دمعة الى الشاشة الصغيرة بعد غياب قسري طويل لاسباب شخصية وعائلية لتطل مجددا عبر شاشة تلفزيون لبنان أسبوعيا عبر برنامج c Claire” " كل يوم اثنين. وقد عقدت لهذه الغاية مؤتمرا صحفيا في فندق لو غراي في بيروت للإعلان عن عودتها ومضمون البرنامج الذي يتناول الموضة بكافة وجوهها وأشكالها الى جانب ضيوف يستعرضون ابداعاتهم في هذا المجال.

وتعود كلير الى الواجهة مجددا لترصد جديد عالم الموضة وتقدم مادة غنية للمشاهد المتعطش الى وجوه اعلامية ذات باع طويل في عالم الازياء والموضة.

تصل مدة البرنامج الى 50 دقيقة يتخلله غوص في جوانب شخصية الضيف وأسلوب حياته وتنتهي الحلقة بسؤال يفسح فيه المجال لمشاركة المشاهدين وربح جائزة هي كناية عن تمضية يوم كامل برفقة الشخصية .