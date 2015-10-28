أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

كلير دمعة وعودة الى الشاشة الصغيرة

Google+ Print
كلير دمعة وعودة الى الشاشة الصغيرة كلير دمعة وعودة الى الشاشة الصغيرة

الثلاثاء 27-10-2015 19:26

تعود مقدمة برامج الموضة كلير دمعة الى الشاشة الصغيرة بعد غياب قسري طويل لاسباب شخصية وعائلية لتطل مجددا عبر شاشة تلفزيون لبنان أسبوعيا عبر برنامج c Claire” " كل يوم اثنين. وقد عقدت لهذه الغاية مؤتمرا صحفيا في فندق لو غراي في بيروت للإعلان عن عودتها ومضمون البرنامج الذي يتناول الموضة بكافة وجوهها وأشكالها الى جانب ضيوف يستعرضون ابداعاتهم في هذا المجال.
وتعود كلير الى الواجهة مجددا لترصد جديد عالم الموضة وتقدم مادة غنية للمشاهد المتعطش الى وجوه اعلامية ذات باع طويل في عالم الازياء والموضة.
تصل مدة البرنامج الى 50 دقيقة يتخلله غوص في جوانب شخصية الضيف وأسلوب حياته وتنتهي الحلقة بسؤال يفسح فيه المجال لمشاركة المشاهدين وربح جائزة هي كناية عن تمضية يوم كامل برفقة الشخصية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي