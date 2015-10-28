القبض على طبيب وعاطل هاربين من السجن 18 عاما فى قضيتى مخدرات ببنى سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سوف الثلاثاء بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن القبض على كريم.ص.ح عاطل مقيم بمساكن سوزان مبارك بمدينة بنى سويف الجديدة والمحكوم عليه فى الجناية رقم 2015/626 جنايات قسم بنى سويف الجديدة المقيدة برقم 2015/685 كلى بنى سويف (مخدرات) بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 10000 جنيه.

كما تم ضبط إبرام.ع.ر دكتور صيدلى مقيم شارع حكيم بندر ببا والمحكوم عليه فى الجناية رقم 2012/9961 جنايات مركز إهناسيا حصر رقم 2013/648 كلى بنى سويف (مخدرات) بالسجن لمدة 15 سنة بجلسة 2013/6/17.