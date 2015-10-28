القبض على 9 عاطلين هاربين من أحكام فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية وضباط إدارة البحث من القبض على 9 عاطلين مطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام قضائية بحوزتهم أسلحة بيضاء بينهم عاطل ونجله هاربين من المؤبد بتهمة القتل.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العقيد احمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الاحكام بالمديرية بالقبض على (ن. ا. ع) 30 سنة عاطل مقيم الخانكة – قليوبية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 10374لسنة 2013 الخانكة - قليوبية، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بتهمة " قتل " ووالده (ا. ع. م) 69 سنةعاطل مقيم الخانكة – قليوبية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 10374لسنة2013 الخانكة - قليوبية، والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد أيضا.

كما تم القبض على المدعو (م. ح.ك) 30 سنة عاطل مقيم السويدات – دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2364 لسنة2011 مركز التل الكبير، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنـوات بتهمة "عاهة مستديمة"، و(ا. ص. أ) 27 سنة عاطل مقيم السويدات – دائرة مركز القصاصين مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1582/2015 مركز القصاصين، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

كما القى ضباط ادارة البحث الجنائى بالمديرية القبض على 4 عاطلين وطالب بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية على مستوى المراكز والأقسام، حيث تم ضبط كلا من (ح. ع.ح) 26 سنة عاطل مقيم بالسويدات – دائرة مركز القصاصين وبحوزته سلاح أبيض "سنجة"، و( ح. م.م) 18سنة عاطل مقيم بالمرزوقية – دائرة مركز القصاصين وبحوزته سلاح أبيض "سنجة"، (س. ع.ع) 28 سنة عاطل مقيم بالكيلو 7 – دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض " مطواة "، و(ش. ع. ى) 15سنة طالب مقيم بأبوعطوة – دائرة مركز الاسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و(م . ع . ن) 29 سنة عاطل مقيم بالفردان مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح ابيض "سكين".

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.