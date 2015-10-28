حظك اليوم برج الجدى الخميس 29/10/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

مهنيًا: لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها، ثم تتطور الأمور لكى تعيش يومًا رائعًا فى مجال العمل تتمكن فيه من إنجاز الكثير من المهام الصعبة.

عاطفيًا: قد يلتقيك الحب أو يأتيك زائرًا بعد يوم من الحرمان والإحباط، فتستقبله بشغف وتستعيد معه الذكريات العاطفية الجميلة

صحيًا: حاول قدر المستطاع تخصيص وقت كافٍ لممارسة الرياضة وخصوصا خلال فترة الصباح لتحصل على الحيوية والنشاط.

توقعات علماء الفلك:

حياتك العاطفية تبدو فى أفضل حال، والسبب هو أسلوبك الرقيق العذب الذى تتبعه عند التحدث أو المناقشة مع الشريك، إذا ركزت على تطوير مهاراتك بعض الشىء الآن، فستجد أنه من السهل اجتياز العقبات وتحقيق أهدافك فى أقرب وقت.

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