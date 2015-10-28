حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 29/10/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنيًا: متفائل جدًا فظروفك تتحسّن على نحو واضح، تناسبك المستجدات وأنت تتعامل معها بانفتاح كبير وصدر رحب.

عاطفيًا: أطلق العنان لخصالك الإيجابية لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك.

>صحيًا: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك فى ممارستك الرياضة اقتناعا منك أنها خير علاج.

توقعات علماء الفلك:

تلتقى بشخص ما اليوم ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع لا يرضيك أو تفهم أمورًا فيما بعد تجعلك تتراجع خطوات وتندم على معرفة هذا الشخص، لا تتخل عن الحبيب فى هذه الفترة فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، تهتم بمشكلة صحية أو بأمر مفاجئ يطرأ على حياتك ويتركك متوترًا ومرتبكًا.