حظك اليوم برج الحمل الخميس 29/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

مهنيًا: تنطلق هذا اليوم وفى جعبتك مشروع مهنى متطور جدًا تعرضه على أرباب العمل بغية تأمين التأييد له.

عاطفيًا: تدرك جيدًا أن أسس العلاقة الصريحة والمتينة هى الثقة، فإذا كنت تريد ألا تتزعزع فكن على قدر الثقة.

صحيًا: أنت تكره المستشفيات والدخول إليها، لذا انتبه لصحتك قدر الإمكان لئلا تضطر إلى دخول المستشفى.

توقعات علماء الفلك:

حاول أن تتقرب من الشريك اليوم، فالتفاهم والود بينكما سيجعل حياتكما هانئة مستقرة خالية من أى مشاكل، أنت مقبل على مرحلة حرجة إذا واصلت إهمالك المتعمد لوضعك الصحى الحرج خلال هذه الفترة، احرص على تجديد نشاطك وانطلق فى رحلة بحرية أو برية مع بعض الأصدقاء للترفيه والمتعة.

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