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حظك اليوم برج الحوت الخميس 29/10/2015

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 29/10/2015 حظك اليوم برج الحوت الخميس 29/10/2015

لبرج الحوت:

مهنيًا: حاول أن تصغى إلى ما يقال لك من دون ردود فعل، وابتعد عن العدائية والعنف واضبط أعصابك كلما استطعت ذلك.

عاطفيًا: يتصرف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحديات، وبالتالى لن تعانى أى أزمة بل تنجح فى تقوية الروابط معه.

صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًا وجسديًا، ولن تتأخر فى بت الموضوعات التى لطالما أثارت حيرتك سابقًا.

توقعات علماء الفلك:

العديد من الأشخاص يقفون فى طريقك اليوم ويعارضونك، ربما يكون هذا الأسلوب سببًا لتراجعك عن بعض الخطوات التى اتخذتها الفترة الماضية، فكر جيدًا قبل اتخاذ أى خطوة أو التراجع عن أى خطوة، ولا تتراجع عن وجهة نظرك لمجرد أن الجميع لا يتفق معك.
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مصر 365

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