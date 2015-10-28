حظك اليوم برج الدلو الخميس 29/10/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:

مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار، لكنك لن تؤخر تقدم خطواتك المستقبلية، وخصوصًا أنك من القادرين على تخطى أى أزمة.

عاطفيًا: تنتعش العواطف وتشتد الروابط متانة، وتتعرف إلى أوساط لم تختلط بها فى السابق، وتجد بينها الشخص المناسب للارتباط.

صحيًا: الاضطرابات المعوية شبه المتواصلة سببها التخمة والإسراف فى تناول الأطعمة الدسمة.

توقعات علماء الفلك:

تتوتر علاقتك بمن حولك فجأة وبدون أى مقدمات، فقد تشعر أن الناس أصبحوا لا يفهمون كلامك وبالتالى يفسرونه بطريقة خاطئة، يجب أن تتصرف بحذر طوال اليوم وأن تتجنب التعامل مع هذه النوعية من الناس، فلا تدخل فى أى مناقشة أو جدال لأن من حولك من الصعب أن يتراجعوا عن موقفهم اليوم.

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