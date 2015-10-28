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حظك اليوم برج السرطان الخميس 29/10/2015

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حظك اليوم برج السرطان الخميس 29/10/2015 حظك اليوم برج السرطان الخميس 29/10/2015

لبرج السرطان:

مهنيًا: تعرف صداقات جديدة اليوم وتتمكن من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد لا يوافق عليها الجميع.
>عاطفيًا: الجو العام يتحدّث عن عشق وتعلق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت وتكون حديث الجميع.
>صحيًا: الشعور بالخيبة أحيانًا يولد حالة اكتئاب ورغبة فى الانزواء واضطرابا نفسيًا.

توقعات علماء الفلك:

مهما عاندتك الظروف اليوم فى العمل، لا تستسلم حتى يمر هذا اليوم بسلام، فغدًا سيكون أفضل بالتأكيد، لا تترك الشكوك تؤثر على علاقتك بالشريك، تفكر فى التخلص من العمل الإضافى الذى يلهيك عن ممارسة الرياضة، حاول أن توازن بين العمل وممارسة الرياضة.
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مصر 365

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