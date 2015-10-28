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حظك اليوم برج العذراء الخميس 29/10/2015

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 29/10/2015 حظك اليوم برج العذراء الخميس 29/10/2015

لبرج العذراء:

مهنيًا: تحسين وضعك فى العمل يتطلب منك طى صفحة الماضى، والانطلاق مجددًا نحو مجالات أوسع وأكثر إنتاجًا.

عاطفيًا: تأجيل عمل اليوم إلى الغد لن يكون فى مصلحتك، وأنت أمام اختبار جدى مع الشريك هذه المرة وممنوع الخطأ.

صحياً: لا تخالف تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين لأن رئتيك ضعيفتان، حاول أن تبتعد عنه إذا كنت تريد الحفاظ على حياتك.

توقعات علماء الفلك:

تحضر اليوم أكثر من حفل واجتماع، وربما تلتقى بأكثر من زميل فى نفس المكان، تدور كل مناقشاتك مع هؤلاء حول تطوير خطة العمل والاقتصاد بشكل عام.
> لا تنس الاطمئنان على الشريك وأفراد أسرتك فمن المتوقع أن ينقطع الاتصال بينكما قريبًا لانشغالك ببعض الأمور المهمة فى مجال العمل.
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مصر 365

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