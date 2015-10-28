حظك اليوم برج العقرب الخميس 29/10/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنيًا: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا سيفيدك فى مهماتك المقبلة وتنجح فى تخطيها والمحافظة على الاستقرار القوى.

عاطفيًا: السعادة هى عنوان المرحلة المقبلة، وهذا سيريح الشريك كثيرًا، تقاومان معًا كل العوامل الصعبة التى تواجهكما.

صحيًا: خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعدك عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة.

توقعات علماء الفلك:

قد تقابل اليوم فى حياتك الخاصة بعض المواقف الحرجة والتى ليست بالضرورة صعبة الحل كما قد تبدو فى أول الأمر، لا تبحث عن العيوب فى شريكك أو فى أصدقائك، ولكن أعد تقييم وجهة نظرك فى شخصيتك أولا حتى تصل إلى الطريقة المثلى فى التعامل مع الآخرين.

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