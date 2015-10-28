حظك اليوم برج القوس الخميس 29/10/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنيًا: يوم مناسب جدًا يحمل إليك الحظ فقد تجد فرصة للسفر إلى بلدان بعيدة، قد تكون الحوافز كثيرة جدًا والانفعالات المهنية سليمة.

عاطفيًا: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكن الصورة النهائية لم تتوضح بعد بانتظار المقبل من الأيام.

صحيًا: التوازن فى كل شىء مفيد، ولاسيما على الصعيد الصحى إذا تمكنت من الموازنة بين عملك وممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك:

إذا كانت الأمور لا تسير بشكل جيد فى حياتك الخاصة، يجب أن تتخذ موقفًا حاسمًا لتصحيح الأمور، وإذا أمكن يجب أن تتخذ بعض القرارات الصعبة وتواجه بعض المشكلات غير المتوقعة، لا تفقد الأمل فى تحقيق أهدافك فربما تكون هذه هى البداية.

>