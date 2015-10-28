أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الخميس 29/10/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الخميس 29/10/2015 حظك اليوم برج القوس الخميس 29/10/2015

لبرج القوس:

مهنيًا: يوم مناسب جدًا يحمل إليك الحظ فقد تجد فرصة للسفر إلى بلدان بعيدة، قد تكون الحوافز كثيرة جدًا والانفعالات المهنية سليمة.

عاطفيًا: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكن الصورة النهائية لم تتوضح بعد بانتظار المقبل من الأيام.

صحيًا: التوازن فى كل شىء مفيد، ولاسيما على الصعيد الصحى إذا تمكنت من الموازنة بين عملك وممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك:

إذا كانت الأمور لا تسير بشكل جيد فى حياتك الخاصة، يجب أن تتخذ موقفًا حاسمًا لتصحيح الأمور، وإذا أمكن يجب أن تتخذ بعض القرارات الصعبة وتواجه بعض المشكلات غير المتوقعة، لا تفقد الأمل فى تحقيق أهدافك فربما تكون هذه هى البداية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى