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حظك اليوم برج الميزان الخميس 29/10/2015

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 29/10/2015 حظك اليوم برج الميزان الخميس 29/10/2015

لبرج الميزان:

مهنيًا: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا وتصبح معنوياتك مرتفعة.

عاطفيًا: حاول ألا تكون استفزازيًا مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفًا، ولا تنس أن الحب يحتل المرتبة الأولى فى حياتك ويشغل كل تفكيرك.

صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل بضع ساعات عمل إضافية قد تفيدك ماديًا لكنها قد تضرك صحيًا.

توقعات علماء الفلك:

التحول الذى يحدث فى شخصيتك قد يزعج البعض، حاول ألا يفهم المحيطون هذا التحول بطريقة خاطئة حتى لا تخسر من يعتبرونك مهمًا فى حياتهم، وقد ترى العزلة هى الحل الأمثل لك اليوم، ولكن من الأفضل أن تبحث عن أقرب أصدقائك وتتحدث معه عن مشاكلك وهمومك.
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مصر 365

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