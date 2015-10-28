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حظك اليوم برج الأسد الخميس 29/10/2015

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 29/10/2015 حظك اليوم برج الأسد الخميس 29/10/2015

لبرج الأسد:

مهنيًا: تعرف تشويقًا وعلاقات حماسية وأوضاعًا استثنائية، وتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية تثير إعجاب الزملاء ودهشتهم.

عاطفيًا: لا تكذّب الحبيب فيما يقوله وثق بكلامه، لقد بدأت تتصرف بغرابة معه فى الفترة الأخيرة، فكن حذرًا قبل أن تصل إلى إنهاء العلاقة.

صحيًا: بعض الالتهابات المفاجئة فى أصابع القدمين سببها كثرة الوقوف، حاول أن تذهب للطبيب للحصول على العلاج المناسب والسريع لها.

توقعات علماء الفلك:

يطلب منك عدد من الزملاء فى العمل أن تضع لهم خطة للعمل من خلالها وهذا لثقتهم فيك وفى قدراتك، تبدو اليوم فى أفضل حالاتك لذلك ربما تقوم بأعمالك فى وقت وجيز وبأقل مجهود.
>لا تنس أهدافك الشخصية وطموحاتك التى تسعى إليها حتى تتمكن من التقدم خطوة للأمام اليوم.
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مصر 365

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