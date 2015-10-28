حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الخميس 29/10/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

مهنيًا: تنطلق هذا اليوم وفى جعبتك مشروع مهنى متطور جدًا تعرضه على أرباب العمل بغية تأمين التأييد له.

عاطفيًا: تدرك جيدًا أن أسس العلاقة الصريحة والمتينة هى الثقة، فإذا كنت تريد ألا تتزعزع فكن على قدر الثقة.

صحيًا: أنت تكره المستشفيات والدخول إليها، لذا انتبه لصحتك قدر الإمكان لئلا تضطر إلى دخول المستشفى.

توقعات علماء الفلك:

حاول أن تتقرب من الشريك اليوم، فالتفاهم والود بينكما سيجعل حياتكما هانئة مستقرة خالية من أى مشاكل، أنت مقبل على مرحلة حرجة إذا واصلت إهمالك المتعمد لوضعك الصحى الحرج خلال هذه الفترة، احرص على تجديد نشاطك وانطلق فى رحلة بحرية أو برية مع بعض الأصدقاء للترفيه والمتعة.

حظك اليوم لبرج الثور:

مهنيًا: حذار النزاع مع أحد المسئولين فى عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار وكن متحفظًا جدًا.

عاطفيًا: تكون سبّاقًا فى الحب، وتقدم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب، وتتحمس لبدء علاقة جديدة مبنية على الثقة المتبادلة.

صحيًا: حاول مقاومة الإغراءات التى تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.

توقعات علماء الفلك:

لا تتخذ القرار النهائى بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة حتى لا تندم فيما بعد، معدتك الحساسة تحتم عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك الأطعمة التى تسبب لك مشكلات صحية، عليك اتباع حمية قاسية للتخلص من وزنك الزائد، ولكن دون تأثر صحتك بشكل سلبى بها.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنيًا: متفائل جدًا فظروفك تتحسّن على نحو واضح، تناسبك المستجدات وأنت تتعامل معها بانفتاح كبير وصدر رحب.

عاطفيًا: أطلق العنان لخصالك الإيجابية لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك.

>صحيًا: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك فى ممارستك الرياضة اقتناعا منك أنها خير علاج.

توقعات علماء الفلك:

تلتقى بشخص ما اليوم ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع لا يرضيك أو تفهم أمورًا فيما بعد تجعلك تتراجع خطوات وتندم على معرفة هذا الشخص، لا تتخل عن الحبيب فى هذه الفترة فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، تهتم بمشكلة صحية أو بأمر مفاجئ يطرأ على حياتك ويتركك متوترًا ومرتبكًا.

حظك اليوم لبرج السرطان:

مهنيًا: تعرف صداقات جديدة اليوم وتتمكن من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد لا يوافق عليها الجميع.

عاطفيًا: الجو العام يتحدّث عن عشق وتعلق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت وتكون حديث الجميع.

صحيًا: الشعور بالخيبة أحيانًا يولد حالة اكتئاب ورغبة فى الانزواء واضطرابا نفسيًا.

توقعات علماء الفلك:

مهما عاندتك الظروف اليوم فى العمل، لا تستسلم حتى يمر هذا اليوم بسلام، فغدًا سيكون أفضل بالتأكيد، لا تترك الشكوك تؤثر على علاقتك بالشريك، تفكر فى التخلص من العمل الإضافى الذى يلهيك عن ممارسة الرياضة، حاول أن توازن بين العمل وممارسة الرياضة.

حظك اليوم لبرج الأسد:

مهنيًا: تعرف تشويقًا وعلاقات حماسية وأوضاعًا استثنائية، وتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية تثير إعجاب الزملاء ودهشتهم.

عاطفيًا: لا تكذّب الحبيب فيما يقوله وثق بكلامه، لقد بدأت تتصرف بغرابة معه فى الفترة الأخيرة، فكن حذرًا قبل أن تصل إلى إنهاء العلاقة.

صحيًا: بعض الالتهابات المفاجئة فى أصابع القدمين سببها كثرة الوقوف، حاول أن تذهب للطبيب للحصول على العلاج المناسب والسريع لها.

توقعات علماء الفلك:

يطلب منك عدد من الزملاء فى العمل أن تضع لهم خطة للعمل من خلالها وهذا لثقتهم فيك وفى قدراتك، تبدو اليوم فى أفضل حالاتك لذلك ربما تقوم بأعمالك فى وقت وجيز وبأقل مجهود.

>لا تنس أهدافك الشخصية وطموحاتك التى تسعى إليها حتى تتمكن من التقدم خطوة للأمام اليوم.

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنيًا: تحسين وضعك فى العمل يتطلب منك طى صفحة الماضى، والانطلاق مجددًا نحو مجالات أوسع وأكثر إنتاجًا.

عاطفيًا: تأجيل عمل اليوم إلى الغد لن يكون فى مصلحتك، وأنت أمام اختبار جدى مع الشريك هذه المرة وممنوع الخطأ.

صحياً: لا تخالف تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين لأن رئتيك ضعيفتان، حاول أن تبتعد عنه إذا كنت تريد الحفاظ على حياتك.

توقعات علماء الفلك:

تحضر اليوم أكثر من حفل واجتماع، وربما تلتقى بأكثر من زميل فى نفس المكان، تدور كل مناقشاتك مع هؤلاء حول تطوير خطة العمل والاقتصاد بشكل عام.

> لا تنس الاطمئنان على الشريك وأفراد أسرتك فمن المتوقع أن ينقطع الاتصال بينكما قريبًا لانشغالك ببعض الأمور المهمة فى مجال العمل.

حظك اليوم لبرج الميزان:

مهنيًا: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجددًا والسير قدمًا وتصبح معنوياتك مرتفعة.

عاطفيًا: حاول ألا تكون استفزازيًا مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفًا، ولا تنس أن الحب يحتل المرتبة الأولى فى حياتك ويشغل كل تفكيرك.

صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل بضع ساعات عمل إضافية قد تفيدك ماديًا لكنها قد تضرك صحيًا.

توقعات علماء الفلك:

التحول الذى يحدث فى شخصيتك قد يزعج البعض، حاول ألا يفهم المحيطون هذا التحول بطريقة خاطئة حتى لا تخسر من يعتبرونك مهمًا فى حياتهم، وقد ترى العزلة هى الحل الأمثل لك اليوم، ولكن من الأفضل أن تبحث عن أقرب أصدقائك وتتحدث معه عن مشاكلك وهمومك.

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنيًا: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا سيفيدك فى مهماتك المقبلة وتنجح فى تخطيها والمحافظة على الاستقرار القوى.

عاطفيًا: السعادة هى عنوان المرحلة المقبلة، وهذا سيريح الشريك كثيرًا، تقاومان معًا كل العوامل الصعبة التى تواجهكما.

صحيًا: خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعدك عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة.

توقعات علماء الفلك:

قد تقابل اليوم فى حياتك الخاصة بعض المواقف الحرجة والتى ليست بالضرورة صعبة الحل كما قد تبدو فى أول الأمر، لا تبحث عن العيوب فى شريكك أو فى أصدقائك، ولكن أعد تقييم وجهة نظرك فى شخصيتك أولا حتى تصل إلى الطريقة المثلى فى التعامل مع الآخرين.

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنيًا: يوم مناسب جدًا يحمل إليك الحظ فقد تجد فرصة للسفر إلى بلدان بعيدة، قد تكون الحوافز كثيرة جدًا والانفعالات المهنية سليمة.

عاطفيًا: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكن الصورة النهائية لم تتوضح بعد بانتظار المقبل من الأيام.

صحيًا: التوازن فى كل شىء مفيد، ولاسيما على الصعيد الصحى إذا تمكنت من الموازنة بين عملك وممارسة الرياضة.

توقعات علماء الفلك:

إذا كانت الأمور لا تسير بشكل جيد فى حياتك الخاصة، يجب أن تتخذ موقفًا حاسمًا لتصحيح الأمور، وإذا أمكن يجب أن تتخذ بعض القرارات الصعبة وتواجه بعض المشكلات غير المتوقعة، لا تفقد الأمل فى تحقيق أهدافك فربما تكون هذه هى البداية.

حظك اليوم لبرج الجدى:

مهنيًا: لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها، ثم تتطور الأمور لكى تعيش يومًا رائعًا فى مجال العمل تتمكن فيه من إنجاز الكثير من المهام الصعبة.

عاطفيًا: قد يلتقيك الحب أو يأتيك زائرًا بعد يوم من الحرمان والإحباط، فتستقبله بشغف وتستعيد معه الذكريات العاطفية الجميلة

صحيًا: حاول قدر المستطاع تخصيص وقت كافٍ لممارسة الرياضة وخصوصا خلال فترة الصباح لتحصل على الحيوية والنشاط.

توقعات علماء الفلك:

حياتك العاطفية تبدو فى أفضل حال، والسبب هو أسلوبك الرقيق العذب الذى تتبعه عند التحدث أو المناقشة مع الشريك، إذا ركزت على تطوير مهاراتك بعض الشىء الآن، فستجد أنه من السهل اجتياز العقبات وتحقيق أهدافك فى أقرب وقت.

حظك اليوم لبرج الدلو:

مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار، لكنك لن تؤخر تقدم خطواتك المستقبلية، وخصوصًا أنك من القادرين على تخطى أى أزمة.

عاطفيًا: تنتعش العواطف وتشتد الروابط متانة، وتتعرف إلى أوساط لم تختلط بها فى السابق، وتجد بينها الشخص المناسب للارتباط.

صحيًا: الاضطرابات المعوية شبه المتواصلة سببها التخمة والإسراف فى تناول الأطعمة الدسمة.

توقعات علماء الفلك:

تتوتر علاقتك بمن حولك فجأة وبدون أى مقدمات، فقد تشعر أن الناس أصبحوا لا يفهمون كلامك وبالتالى يفسرونه بطريقة خاطئة، يجب أن تتصرف بحذر طوال اليوم وأن تتجنب التعامل مع هذه النوعية من الناس، فلا تدخل فى أى مناقشة أو جدال لأن من حولك من الصعب أن يتراجعوا عن موقفهم اليوم.

حظك اليوم لبرج الحوت:

مهنيًا: حاول أن تصغى إلى ما يقال لك من دون ردود فعل، وابتعد عن العدائية والعنف واضبط أعصابك كلما استطعت ذلك.

عاطفيًا: يتصرف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحديات، وبالتالى لن تعانى أى أزمة بل تنجح فى تقوية الروابط معه.

صحيًا: تبدو نشيطًا ذهنيًا وجسديًا، ولن تتأخر فى بت الموضوعات التى لطالما أثارت حيرتك سابقًا.

توقعات علماء الفلك:

العديد من الأشخاص يقفون فى طريقك اليوم ويعارضونك، ربما يكون هذا الأسلوب سببًا لتراجعك عن بعض الخطوات التى اتخذتها الفترة الماضية، فكر جيدًا قبل اتخاذ أى خطوة أو التراجع عن أى خطوة، ولا تتراجع عن وجهة نظرك لمجرد أن الجميع لا يتفق معك.

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