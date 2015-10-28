عظيمة يكشف.. أكبر ميزة للاعبي الأهلي بعد 20 يوما

أشاد محمد عبد العظيم (عظيمة) مدرب الأهلي بلاعبي الفريق بعد الفوز في أول مباراتين بالدوري على طلائع الجيش وغزل المحلة.

وقال عظيمة عبر قناة ناديه: "الفوز في أول مباراتين أمر جيد للغاية في مشوارنا بالدوري، ونسعى للفوز على بتروجت، فهو فريق قوي، لديه مدرب جيد، وانتصر في مباراته الأخيرة 3-0".

وأضاف "أداء الأهلي جيدًا، مع الوضع في الاعتبار أن اللاعبين تعاملوا مع 3 مدربين في 20 يومًا فقط بعقلية وفلسفة ومدارس مختلفة".

وتابع "هذا مؤشر قوي لاحترافية لاعبي الأهلي، والمرونة الخططية في الاستجابة لأي مدرب خلال أسرع وقت ممكن".

وواصل "هناك بعض الأخطاء التي ظهرت في لقاء الجيش، وتحسنت خلال مواجهة غزل المحلة".

وأتم عظيمة "أثق أنه في المباراة الثالثة أمام بتروجت، لن يكتفي بالفوز فقط، بل سيقدم أداءً أفضل".