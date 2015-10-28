باسم مرسي: مع هذا الفريق في الزمالك.. سأصل لهدفي بالتأكيد

مع هذا الجيل في الزمالك بالتأكيد سيصل باسم مرسي مهاجم الفريق الحلمه كهداف للدوري المصري وكبطل للمسابقة من جديد. هكذا يؤمن نجم القلعة البيضاء.

باسم مرسي تحدث في حفل أوسكار الذي تقيمه جمعية شؤون اللاعبين المحترفين لمراسل FilGoal.com مفصحا "هذا الجيل بالتأكيد يجعلني أثق في أني سأحقق هدفي".

وشدد "أنا ألعب مع الفريق الأكبر في مصر".

وتابع "الزمالك فريق يضم لاعبين رائعين. هذا يجعلني أثق كل الثقة في أننا نستطيع الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي".

وعن فقدان الزمالك لنقطتين في مباراة أسوان، رد "لن أشعر بالقلق.. الفريق كله غير قلق".

وأتم "لازال المشوار طويلا. كلنا ثقة في قدرتنا على الفوز. لم ولن نشبع أبدا من البطولات".