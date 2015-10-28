رمضان صبحي: لا توجد أي مشكلة بيني ولاعبي الزمالك

الظفر بجائزة أفضل لاعب صاعد تجعل رمضان صبحي نجم الأهلي يطمح لما هو أكبر خلال المواسم المقبلة، بحسب تصريحاته في حفل أوسكار جمعية شؤون اللاعبين المحترفين.

وفاز رمضان صبحي بالجائزة بعدما قدم عروضا ممتازة مع الأهلي في الموسم المنصرم خاصة في نصفه الثاني.

وقال رمضان صبحي بعد تسلمه الجائزة: "الحمد لله على هذا التكريم الذي سعدت به كثيرا".

ثم استدرك "لكن طموحي أكبر بكثير. ما تحقق الآن نعمل عليه ونأمل في استغلال البطولات العديدة في الموسم المقبل والنجاح من خلالها".

وعن ظهوره بروح طيبة مع لاعبي الزمالك خلال الحفل أجاب "لا توجد مشكلة من الأساس حتى يظهر العكس".

وكان رمضان صبحي قد أثار الجدل بعدما استعرض في فوز الأهلي على الزمالك 2-0 بالسوبر المحلي.