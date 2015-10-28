سيطرة زمالكاوية على جوائز جمعية المحترفين.. وظهور محمد صلاح ورمضان

حصد نادي الزمالك ولاعبوه وجهازه الفني معظم جوائز حفل جمعية شؤون اللاعبين المحترفين التي يرأسها مجدي عبد الغني التي انعقدت يوم الثلاثاء.

وحصد نادي الزمالك جائزة أفضل نادي ونال جوزفالدو فيريرا جائزة أفضل مدير فني في مصر لموسم 2014-2015.

كما نال عمر جابر جائزة أفضل لاعب محلي ومحمد كوفي أفضل أجنبي.

وحصد محمد صلاح جائزة أفضل محترف مصري خارج البلاد. ورمضان صبحي أفضل لاعب صاعد في الموسم الماضي.

وفي النهاية جاء التشكيل المثالي لموسم 2014-2015 بعد التصويت الذي أجرته الجمعية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - علي جبر - حازم إمام

الوسط: عمر جابر - إبراهيم صلاح - مصطفى فتحي - أيمن حفني - حسام غالي

الهجوم: باسم مرسي

وتسلم فيريرا بنفسه الذي حضر الحفل جائزة أفضل مدرب ومعه لاعبي الزمالك ورئيسهم مرتضى منصور الجوائز من مجدي عبد الغني وخالد عبد العزيز وزير الرياضة.