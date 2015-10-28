إعلامي فلسطيني: التغطية الإعلامية للأحداث الأخيرة مرتبكة..وأفقدها إيصال المعلومة للجمهور بشكل هادئ

قال الإعلامي الفلسطيني، صالح مشارقة، إنّ التغطية الإعلامية الفلسطينية للأحداث الأخيرة في القدس كانت مرتبكة، لأنّه تم التعامل في نقل هذه الأحداث بإنفعال بسبب سرعة بزوغ الحدث.

> وأضاف مشارقة خلال لقاءٍ له ببرنامج “القدس” الذي يُذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، مع الإعلامية إيمان جبور، أنّ السرعة في نقل الأحداث من جانب وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية أفقدها إمكانية إيصال المعلومات للجمهور بشكلٍ هادئ.

> وأردف مشارقة أنّ غياب المصداقية في نقل الأحداث عمل على إرباك العائلات الفلسطينية، لأنّه حدث أخطاء كبيرة في تداول نقل أعداد أسماء الشهداء والمصابين، موضحاً أنّه: “بعد هدوء الأحداث قامت وسائل الإعلام بالتحقق والتدقيق في كل المعلومات”.

> وأوضح مشارقة أنّ وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي دائماً ما تقعا في أخطاء بسبب تسابق الفريقين في نقل الأخبار والمعلومات، مضيفاً أنّ وسائل التواصل الاجتماعي أخذت الأخبار خارج إطار القانون.

> وأشار مشارقة إلى أنّ الإعلام الإسرائيلي بدأ يَضعف ويُحمل تبعات الأحداث إلى تحليلات غير حقيقية ومجدية، في الوقت الذي يَنسى أنّ هذا صراعاً عربياً- إسرائيلياً.