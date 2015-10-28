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إعلامي فلسطيني: التغطية الإعلامية للأحداث الأخيرة مرتبكة..وأفقدها إيصال المعلومة للجمهور بشكل هادئ

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إعلامي فلسطيني: التغطية الإعلامية للأحداث الأخيرة مرتبكة..وأفقدها إيصال المعلومة للجمهور بشكل هادئ إعلامي فلسطيني: التغطية الإعلامية للأحداث الأخيرة مرتبكة..وأفقدها إيصال المعلومة للجمهور بشكل هادئ

27 أكتوبر 2015 | 11:55 مساءً

صالح مشارقة

قال الإعلامي الفلسطيني، صالح مشارقة، إنّ التغطية الإعلامية الفلسطينية للأحداث الأخيرة في القدس كانت مرتبكة، لأنّه تم التعامل في نقل هذه الأحداث بإنفعال بسبب سرعة بزوغ الحدث.
> وأضاف مشارقة خلال لقاءٍ له ببرنامج “القدس” الذي يُذاع على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامية إيمان جبور، أنّ السرعة في نقل الأحداث من جانب وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية أفقدها إمكانية إيصال المعلومات للجمهور بشكلٍ هادئ.
> وأردف مشارقة أنّ غياب المصداقية في نقل الأحداث عمل على إرباك العائلات الفلسطينية، لأنّه حدث أخطاء كبيرة في تداول نقل أعداد أسماء الشهداء والمصابين، موضحاً أنّه: “بعد هدوء الأحداث قامت وسائل الإعلام بالتحقق والتدقيق في كل المعلومات”.
> وأوضح مشارقة أنّ وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي دائماً ما تقعا في أخطاء بسبب تسابق الفريقين في نقل الأخبار والمعلومات، مضيفاً أنّ وسائل التواصل الاجتماعي أخذت الأخبار خارج إطار القانون.
> وأشار مشارقة إلى أنّ الإعلام الإسرائيلي بدأ يَضعف ويُحمل تبعات الأحداث إلى تحليلات غير حقيقية ومجدية، في الوقت الذي يَنسى أنّ هذا صراعاً عربياً- إسرائيلياً.

2015-10-27

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