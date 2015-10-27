مجموعة النيل العربية تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

تشارك مجموعة النيل العربية، في الشارقة للكتاب 2015، والذي ينطلق من 4-14 نوفمبر الجاري، والذي يعد من أهم الفعاليات الثقافية العربية.

ويتضمن المعرض العديد من الندوات الثقافية والبرامج التي تهدف إلى بناء جسور التواصل الثقافي، بين الناشرين العرب بعضهم البعض من جهة، وبينهم وبين الناشرين الأجانب من جهة أخرى.

يقام يومي الثاني والثالث من نوفمبر المقبل مؤتمر الناشرين العرب الثالث تحت شعار “صناعة النشر: آفاق وتحديات العصر الرقمي”، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع النشر من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل التصدي للتحديات التي يواجهها قطاع النشر في ظل التطورات الرقمية التي يشهدها العالم حالياً.

ويتضمن المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين، جلسات تتناول مواضيع متنوعة بالإضافة إلى العروض الرئيسية، حيث ستشتمل فعاليات المؤتمر على جلسات مخصصة للتعارف وبناء العلاقات وعقد الاجتماعات المهنية. وستتناول محاور هذه الجلسات موضوعات تشمل: المكتبات، والتعليم، والملكية الفكرية، وحقوق الملكية والقرصنة الرقمية، والتوزيع الإلكتروني، وحرية النشر، والترجمة واللغة العربية، وتطوير المحتوى.

ويتوافر في جناح مجموعة النيل العربية جميع إصداراتها الحديثة مثل الطبعات العربية من كتاب “نعم حواء تستطيع”، “حلم الإنجاب”، و”المعادن الإستراتيجية”، كما تشارك بعدد كبير من الروايات المميزة مثل “طوفان اللوتس”، و”حق اللاعودة”، و”سيرة العريان”، وعدد من الأعمال حديثة الإصدار مثل رواية “فيكا” وديوان “في لمح البصر و”سالي والكعب العالي ” وتغريبة بلا رغبة ” وكتاب “أساسيات إدارة المأكولات والمشروبات ” وكتاب “ماذا..لماذا..كيف نأكل؟ و”ابدا صغيراً فكر كبيرا” وكتاب التفكير خارج الصندوق وغيرها من الإصدارات المميزة.