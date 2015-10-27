متخصص في الشؤون الإفريقية: الانتهاء من بناء سد النهضة يضع مصر أمام الأمر الواقع

قال المتخصص في الشؤون الإفريقية الكاتب الصحفي، عطية عيسوى، إنّ إثيوبيا تحاول دائماً إضاعة الوقت حتى تكتمل المرحلة الأولى من سد النهضة، وتصبح دولتي مصر والسودان أمام أمر واقع.

> وأضاف عيسوي خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، الذي يُذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية مع الإعلامي خالد عاشور، أنّه: “كان من الضروري أنْ يتم وقف العمل حتى تثبت الدراسات التي يتم إجراؤها حالياً أنّ هذا السد ليس له أثار سلبية على البلدين”.

> وأوضح عيسوي أنّ إثيوبيا رفضت ما تطالب به الحكومة المصرية، واستمرت في بناء سد النهضة، فى الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا ملتزمة بالقانون الدولى، الذى يشترط عدم المساس بـ حصة مصر من المياه.