كيف ردت تولين البكري على جمهورها الغاضب بسبب عيد ميلادها؟

دبي - تمام عجمية

على الرغم من الحزن الشديد الذي يغمر قلب الفنانة تولين البكري على رحيل صديقتها الفنانة رندة مرعشلي، إلا أن ذلك لم يمنعها من احتفالها بعيد ميلادها بعد أيام قليلة من وفاة مرعشلي، ونشرت مجموعة صور لهذا الاحتفال على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر قوبل بغضب واستهجان وانتقادات قوية من قبل الجمهور وبعض الأصدقاء، واعتبره البعض عدم وفاء، وأن حزن تولين كان مجرد دموع أمام الكاميرات، هذا الأمر أغضب تولين البكري وردت قائلة: «شكراً من القلب لكل إنسان شاركني، خلينا نقول إنسانيتي مشان ما قول شاركني فرحتي ونبلش نستعرض بطولاتنا على بعض.. شكراً لكل شخص حقيقي بيحترم حالو وانسانيتو والناس اللي حواليه... أنا يارفقاتي من كم يوم كنت جنب رنده مرعشلي لما توفت ولما نزلت عالبراد نزلت معها ومافي داعي قول وأشرح واستعرض شو صار فيني وكم يوم مرضت وأديه جسمي وعقلي وقلبي حزنو عليها.. واليوم كان عيد ميلادي ورنده وصتنا نكون دايماً مبسوطين متفائلين وعم نسعى لمحاولات لرسم ابتسامة بأصعب وقت... وأنا بالنهاية عبارة عن مجموعة إنسان... بفرح... ببكي... بعصب.. بزعل... وبنفس اليوم بروح على عزاء فلان وبقوم بواجبي وبتحزن روحي وبنفس النهار بجتمع بالناس اللي بحبون وبيحبوني لآخد منهن وأعطي شوية طاقة إيجابية.. لهيك ما بسمح لأي إنسان يحكم على مشاعري ويسابقني باستعراض حزنو... لأن اللي بالقلب مابيعلم فيه إلا رب العالمين.. المهم إذا فرحت لفرحكم مابكون جاحدة بحق حزني على أشخاص غابوا من حياتنا... بشكر كل شخص صادق بمشاعرو... بشكر كل شخص عايدني اليوم وكان جنبي لنحاول نبتسم رغم الوجع... شكراً من القلب... محبتكم بقدر حس فيها لو من خلال شاشة صغيرة».