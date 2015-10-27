هل يفتقد arab casting للخبرة؟

انتقادات كثيرة وجهت لبرنامج arab casting، من أبرزها أن من يُجري الاختبارات هم الممثلون، وهذا ما جعل البعض يعتبره برنامجاً تجارياً، مستندين بانتقادهم إلى أن مثل هذه البرامج تحتاج للجنة تحكيم؛ من مخرجين مختصين ومخضرمين ومتميزين. «سيدتي. نت» اتصل بالمنتج إياد نجار؛ ليفصل في هذا الأمر، وردّ بالقول: «إن هناك لجنة تدريب يرأسها المخرج حاتم علي، وبالنسبة كون اللجنة من ممثلين؛ فهذا غير صحيح، فالفنانان باسل خياط وقصي خولي لديهما عدة أعمال إخراجية، ولا أعتقد أن هناك من يشكك بموهبة غادة عبد الرازق أو كارمن لبس».