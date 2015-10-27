كتاب مثير عن طفلة الملجأ والمُستغلَّة جسدياً Rita Ora

سيصدر قريباً كتاب Hot Right Now، يروي سيرة حياة النجمة البريطانية الجنسية Rita Ora، والتي تبلغ 24 عاماً، تكشف فيه تفاصيل مثيرة عن حياتها في بريطانيا، من طفولتها ومراهقتها وصولاً إلى النجومية.

وقد نشرت صحيفة The Sun مقاطع من هذا الكتاب الذي يكشف تفاصيل مراحل حياة Ora المختلفة، بعد أن هربت مع عائلتها من الحرب في كوسوفو، موطنها الأصلي، وكانت في أعوامها الأولى، وسفرها مع العائلة على متن الرحلة الأخيرة من كوسوفو إلى لندن قبل إقفال المطار، إلا أن المثير في القصّة، أن النجمة وُضعت مع شقيقتها في مركز لرعاية الأطفال، باعتبار أن العائلة من اللاجئين.

وتروي Rita Ora في الكتاب نفسه أيضاً، أول قصة حب عاشتها في حياتها، عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، حيث أغرمت برجل يكبرها في السن، عمره 26 عاماً، عمل على استغلالها جسدياً ونفسياً.

فما هي التفاصيل المثيرة الأخرى التي يُسلّط عليها كتاب Ora، الذي يبدو مثيراً لمتتبعي النجمة، خصوصاً فيما يتعلق بعلاقتها مع حبيبها السابق، ترافيس باركر.



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