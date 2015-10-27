ما المناسبتان الهامتان اللتان تحتفل بهما إليسا اليوم؟

بيروت- سيدتي نت

تحتفل الفنانة إليسا اليوم بمناسبتين مهمتين، الأولى تجديد عقدها مع شركة "روتانا"، والثانية عيد ميلادها الـ 43.

ولقد بدأت إليسا بتلقي التهاني والهدايا بعيد ميلادها، منذ قبل أسبوع، من خلال تغريدات تبارك لها بعيدها، كما نشرت على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" صورتين لهديتين، الأولى من مجوهرات "لازوردي"، والثانية باقة ورد بيضاء كبيرة من كلودين زوجة المصمم إيلي صعب.

ومن بين التغريدات الكثيرة التي وصلت إلى إليسا، تغريدة من ميشال معوّض الذي كتب لها" عيد ميلاد سعيد، أتمنى لك المزيد والمزيد من النجاح"، فردت عليه"شكراً لك، وشكراً لأمنياتك. حماك الله".

أما بسام فتوح فغرّد لها قائلاً" أتمنى لك أيتها النجمة الرائعة والصديقة العزيزة عيد ميلاد سعيد، ومزيداً من النجاحات المقبلة"، فردت عليه"شكراً عزيزي. أراك مساء"

الشاعر أحمد ماضي غرّد لإليسا كاتباً" اليوم بتحتفلي بعيدين\ وان شاء تعيشي عمرين\ما رح قلك عقبال الـ100لأ عقبال الميتين"، فردت عليه "شكرا عزيزي على الكلمات الجميلة".

راغب علامة قدم لها المعايدة منذ الأمس عبر تغريدة جامعة، كتب فيها"عيد ميلاد سعيد صديقتي العزيزة إليسا. أتمنى لك حظاً جميلاً في عملك المقبل، وأتطلع إلى جولتنا الفنية في كندا"، فردت عليه" شكراً سوبر ستاري. أنا أيضاً أنتظر بفارغ الصبر جولتنا الفنية".

أما التغريدة الأبرز، فوصلت لإليسا من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي كتب لها فيها" دائماً مشرقة. إن شاء الله على طول بالنجاح الدائم"، فردت عليه "شكراً قائدي المدهش، أنت محل تقدير، أحبك".