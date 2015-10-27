وفاة أشهر مطربة شعبيّة في تونس

توفّيت صباح اليوم الثلاثاء فاطمة بوساحة التي تعدّ أشهر مطربة شعبيّة في تونس عن سنّ تناهز 73 عاما بعد صراع مرير مع المرض.

وقد اشتهرت الفنّانة التونسيّة بأدائها لأغاني شعبيّة على نغمات آلة "المزود" الايقاعيّة وقد ذاع صيتها طيلة العشريّتين الأخيرتين علما وأنّها بدأت الغناء الفردي في سنّ متقدّمة نسبيّا.

وقد أطلقت المطربة في شهر يوليو الماضي صرخة استغاثة بعد أن استفحل بها المرض وعجزت عن تسديد مصاريف العلاج والدّواء.

ورغم أنّها كانت فنّانة ناجحة وأغانيها لاقت رواجا كبيرا وأقامت حفلات كثيرة داخل تونس وخرجها وغنمت خلال مشوارها الفنّي الكثير من الأموال إلا أنّها كانت معروفة بكرمها ومساعدتها لكلّ من يقصدها ولا تبخل بشدّ أزر كلّ محتاج طلب العون منها ،ولكن لا احد وقف إلى جانبها في محنتها ،وأشارت في تصريح لها أن لا احد سأل عنها وحتى أعضاء فرقتها الموسيقية تناسوها بعد أن لازمت بيتها بسبب المرض.

وقد لاقى هذا النداء صدى كبيرا لدى النّاس وقد زارتها على سبيل الذكر الفنانة لطيفة في شهر أيلول وكتبت تدوينة جاء فيها قولها:"أطمئن أن رمز الأغنية الشعبية التونسية فاطمة بوساحة معنوياتها جدّ مرتفعة وإيمانها بالله كبير"، وقد اجتمع جلّ الفنّانين الشعبييّن وأقاموا حفلا في مسرح قرطاج بحضورفاطمة بوساحة نفسها وكان ربحه مخصصا لها الّا أنّه بعد خصم أجور الفرقة ومصاريف أخرى لم يبق من المبلغ الجملي لبيع تذاكر الحفل إلا القليل .

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