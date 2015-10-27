العليا للانتخابات: تغيير شكل بطاقات التصويت بمرحلة الاعادة منعا من تزويرها

أكد المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تلقت 60 شكوى فى اليوم الأول لانتخابات الاعادة معظمها مخالفات للدعاية وتغير اللجنة بالنسبة لعدد من الناخبين وتأخر فتح بعضها.

وأوضح مروان أن اللجنة احتجزت إحدى الناخبات لقيامها بالدعاية لشقيقها المرشح داخل لجنة بالبدرشين بالجيزة، مشيرا إلى أن إحدى اللجان بمطروح توقفت عن العمل بسبب مرض رئيس اللجنة وحدث نفس الموقف بالإسكندرية، وتم تبديلهما على الفور واستكمال التصويت.

قال "مروان" فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، إن نسبة تصويت الرجال فى جولة الاعادة فى المرحلة الأولى من الانتخابات جاءت بنسبة 55%، بينما بلغت نسبة السيدات 45%.

وأضاف مروان، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أنه بالنسبة للفئات العمرية المشاركة فى الانتخابات بلغت نسبة المشاركة من سن 18 إلى 45 عاما نحو 41% من إجمالى المصوتين، فيما بلغت نسبة من سن 46 إلى 60 عاما 32%، وبلغت نسبة من هم أعلى من 60 عاما 27%.

وأوضح أنه جاء هناك عدد من التساؤلات حول تغيير دفتر بطاقات إبداء الرأى، وعدم وجود مسلسل لها، فأكد أن هذا جاء لتأمين العملية الانتخابية، بعد التعرف على بطاقات ابداء الرأى فى المرحلة الأولى، وحتى لا يتم تزويرها تم تغييرها.

وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا عدم صحة ما تردد عن استبعاد أحد المرشحين فى منشية القناطر بالجيزة، معلنا وفاة أحد المرشحين بالمرحلة الثانية بشمال سيناء مشيرا الى ان النيابة العامة تتولى التحقيق فى مخالفات وتجاوزات العملية الانتخابية حيث تقوم اللجنة برصد التجاوزات وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ اللازم.

وتقدم المستشار عمر مروان بالعزاء الى اسرة ضابط الشرطة الذى توفى فى حادث بسوهاج كما تقدم بالعزاء لوزارة الداخلية.

وأكد إصابة موظف بإحدى اللجان الانتخابية الدائرة 94 بمدرسة الحاج حسين على بمركز شرطة الغنائم بطلقة عن خرجت عن طريق الخطأ من سلاح امين شرطة مكلف بتأمين اللجنة وقام الموظف بمواصلة عمله بعد اسعافه.

وفيما يخص التصويت فى الخارج قال مروان ان عدد المصريين الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم بالخارج بلغ 20 ألف وان دولة الكويت هى اعلى الدول من حيث المشاركة تاتى بعدها السعودية والأردن، مشيرا إلى أن عملية الاقتراع لم تتم حتى الآن فى 46 سفارة من بين 139 سفارة وقنصلية تجرى فيها الانتخابات البرلمانية بالخارج بسبب فارق التوقيت.