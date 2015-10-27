بالأسماء.. فوز 36 عالما مصريا بجوائز الأفراد والهيئات لعام 2014

أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فوز 36 عالما مصريا بجوائز الأفراد والهيئات لعام 2014، وهى الجوائز التى تقدم من وحدات الإنتاج الوطنية والوزارات والمؤسسات العلمية وكذلك الجوائز التى تقدم من قبل الأفراد فى شكل هبات وتبرعات.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس اكاديمية البحث العلمى والتكتنولوجيا برئاسة، الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وبالنسبة لمجال العلوم الأساسية وبالتحديد جائزة اللجنة القومية للرياضيات وقيمتها عشرة آلاف جنيه ففاز بها الدكتور محمد معبد بيومى خضر مدرس بكلية العلوم جامعة بنها، أما جائزتا المرحوم محمد أمين لطفى فى مجالى العلوم الرياضية والعلوم الفيزيقية وقيمة كل جائزة عشرون ألف جنيه ففاز بها فى العلوم الرياضية الدكتورالسيد محمد أبو الدهب خضيرأستاذ مساعد بكلية العلوم بقنا جامعة جنوب الوادى، و فى العلوم الفيزيقية فاز بها الدكتور أحمد عبد الحميد محمد شفيق معروف مدرس بكلية العلوم جامعة القاهرة، اما جائزة د. فينيس كامل جودة فى مجال علوم المواد وتطبيقاتها وقيتمها عشرة آلاف جنيه ففاز بها مناصفة الدكتور محمد إسماعيل جاد بسيونى مدرس بالمعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان الدكتور محمد السيد أمين حسن أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة عين شمس.

أما جائزة د. فايزة الخرافى فى مجال الفيزياء قيمتها خمسة وعشرون ألف جنيه فكانت مناصفة بين كل من الدكتور وليد مسلم مسلم أمين الشامى أستاذ بكلية العلوم جامعة بورسعيد و د أحمد فرج محمد على مدرس بكلية العلوم جامعة بنهااما جائزتا الإتحاد الأفريقى وأكاديمية العالم الثالث و قيمة كل جائزة خمسة آلاف دولار وتتمثل فى جائزة فى مجال علوم الأرض والحياة حجبت الجائزة، وجائزة العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكارات وفاز بها الدكتور محمد فرحات عثمان إسماعيل حميد مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

ثانياً : فى مجال العلوم البيطرية فبالنسبة لجائزة المرحوم الدكتور أحمد فريد فى مجال أمراض الماشية وقيمتها عشرة آلاف جنيه ففاز بها الدكتور أشرف محمد عبد الرحمن أبو سعده أستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، جائزة د. سهير محمود سكر فى مجال باثولوجيا الحيوان : وقيمتها عشرة آلاف جنيه الدكتورة كوكب عبد العزيز أحمد عبد العزيز أستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة.

ثالثا فى مجال العلوم الطبية : وبالنسبة لجائزة المنصورة الطبية فى مجال أمراض الكلى وجراحة المسالك البوليةوقيمتها خمسة وسبعون ألف جنيه ففاز بها الدكتور باسم صلاح صالح أستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، جائز ة المرحوم د. عبده سلام فى مجال الدواء والمستحضرات الحيوية : وقيمتها عشرة آلاف جنيه وفاز بها الدكتور إبراهيم محمد الشربينى عبد الحليم أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة المنصورة جائزة المرحوم د. محمد فخرى مكاوى الطبية فى مجال الجراحة الخاصة وقيمتها عشرة آلاف جنيه وحجبت الجائزة جائزة المرحوم د. حسن حمدى إبراهيم فى مجال الفسيولجيا الطبية : وقيمتها عشرة آلاف جنيه وفاز بها الدكتورة إيناس عبد العزيز محمد عبد الهادى مدرس بكلية الطب جامعة عين شمس جائزة المرحوم د. أسامة حسن علوان للإبداع العلمى فى مجال الأمراض العصبية وقيمتها عشرة آلاف جنيه حجبت الجائزة.

وعن جائزة المرحوم د. ممتاز الصاوى فى مجال الطب المعملى وأمراض الدم : وقيمتها عشرة آلاف جنيه وفاز بها مناصفة بين كل من الدكتورة إيمان عبد الرحمن إسماعيل إبراهيم أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس الدكتورة أمانى أوسامة محمد أحمد أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة أسيوط جائزة د. شوقى إبراهيم الحداد فى مجال الأورام السرطانية: وقيمتها 10 الاف جنيه وفاز بها الدكتورة هيام عبد السميع زكى عياد أستاذ بكلية الطب جامعة المنوفية، وجائزة أ.د. إكرام عبد السلام أحمد فى مجال الوراثة الطبية أو البيولوجيا الجزيئية :وقيمتها 10 الاف جنيه وفاز بها مناصفة بين كل من الدكتورة رانية حسنى أحمد حسن أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والدكتورة غادة أحمد حسن أحمد عطيفى باحث بالمركز القومى للبحوث و جائزة المرحوم د. عمر شاهين فى مجال الطب النفسى والصحة النفسية : وقيمتها 10 الاف جنيه وفاز بها الدكتورة جيهان أحمد مصطفى حافظة أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس.

اما بالنسبة للعلوم الهندسية : وتتمثل فى جوائز أكاديمية الشروق للإبداع العلمى والتكنولوجى : قيمة كل جائزة خمسة وعشرون ألف جنيه ففى مجال الهندسة الإلكترونية وتطبيقاتها حجبت الجائزة، وفى مجال الهندسة الكيماوية وتطبيقاتها ففاز بها الدكتورة منال محمد الحسينى على الظواهرى أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث وفى مجال الهندسة المدنية والمعمارية والمشروعات الصناعية ففاز بها الدكتورة أمنية فوزى عبد الرؤوف خروب أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة طنطا، و فى مجال هندسة الحاسبات والنظم حجبت الجائزة.

وبالنسبة لجائزة المرحوم د. محمد كامل محمود فى مجال تطوير التكنولوجيا المستخدمة فى الصناعات النسجية وقيمتها 10 الاف جنيه وفاز بها مناصفة بين كل من الدكتورة منال عطا الله حسانين على الشيخ أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، والدكتورة سلوى إبراهيم مصطفى موافى باحث بالمركز القومى للبحوث اما جائزة المرحوم المهندس سليمان عبد الحى فى مجال النقل والإتصالات وقيمتها 10 الاف جنيه وفاز بها الدكتور محمد الفرماوى عبد الرحمن العيسوى مدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس وجائزة تنمية الابتكار والإختراع فى مجال الصناعة والتنمية التكنولوجية وقيمتها 10 الاف جنيه وفاز بها الدكتور محمود رياض نور الدين محمود أستاذ باحث مساعد بمعهد بحوث البترول، جائزة أ.د. أحمد محرم أحمد فى مجال الهندسة الإنشائية وتطبيقاتها العملية،قيمة الجائزة عشرون ألف جنيهوفاز بها الدكتور وسيم رجب دياب أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة طنطا جائزة المهندس فؤاد أبو زغله لتطوير وتنمية الصناعة وقيمتها 10 الاف جنيه حجبت الجائزة.

اما جائزة المرحوم د. محمد محمد الهاشمى فى مجال بحوث التشييد والمنشآت الخرسانية: وقيمتها 10 الاف جنيه فاز بها مناصفة كل من الدكتور أحمد محمد النبوى حامد عطا أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة طنطا والدكتور حمدى محى الدين عفيفى أبو النور أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة طنطا جائزة المرحوم د. فوزى حسين حماد فى مجال علوم وتكنولوجيا المواد أو التكنولوجيا النووية وقيمتها 10 الاف جنيه وفاز بها الدكتور حسام الدين مصطفى صالح محمد صالح أستاذ باحث مساعد بمركز البحوث النووية جائزة د. شوقى محمود سالم فى مجال إدارة المعرفة والمعلومات و قيمة الجائزة عشرون ألف جنيه وفاز بها الدكتور محمد أحمد ثابت محمد مدرس بكلية الآداب جامعة أسيوط.

خامسًا : فى مجال البحوث البيئية وبالنسبة لجائزتا البحوث البيئية والتربية البيئية قيمة كل جائزة عشرون ألف جنيه الجائزة الأولى الدكتور محمد محمد رشاد الشربينى بدوى أستاذ باحث بمركز بحوث وتطوير الفلزات الجائزة الثانية الدكتور أحمد عبد الفتاح عرفة طايل أستاذ مساعد بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة مدينة السادات جائزة المرحوم د. أسامة الخولى فى الأبحاث والدراسات البيئية قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه ففاز بها الدكتور محمد أبو الفتوح بركات حسن عبد الله أستاذ باحث بمركز بحوث وتطوير الفلزات وجائزة د. مصطفى كمال طلبة للبيئة لأحسن بحث تطبيقى قابل للتنفيذ لحماية البيئة قيمة الجائزة خمسة عشر ألف جنيه ففاز الدكتور أحمد السيد إسماعيل السيد أستاذ باحث بالمركز القومى للبحوث.

سادسًا : فى مجالات أخرى جائزة تنمية الابتكار والإختراع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه وفاز بها الدكتور هانى محمد حسنين محمد أستاذ مساعد بكلية الهندسة عين شمس جائزة تبسيط العلوم قيمة الجائزة عشرون ألف جنيه الدكتور محمد السيد إبراهيم أرناؤوط أستاذ متفرغ بمركز البحوث الزراعية جائزة المرحوم أ.د. جمال ماضى أبو العزائم فى الوقاية والتأهيل فى مجال الإعاقات فى المجتمع المصرى قيمة الجائزة عشرون ألف جنيه.