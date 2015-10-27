13% نسبة الحضور في اليوم الأول من جولة الإعادة بالوادي الجديد‎

بلغت نسبة الحضور في اليوم الأول من جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية بالوادي الجديد 13%، فقد سجلت غرف العمليات نسبة الحضور

> بالخارجة 9002 ناخب، بينما بلغت نسبة الحضور بالداخلة 9950 ناخب، كما بلغت نسبة الحضور بالفرافرة 1168 ناخب، و بلاط 749 ناخب، كما بلغت نسبة الحضور بباريس 1110 ناخب، حيث وصلت عدد الأصوات بالمحافظة 21576ناخب.