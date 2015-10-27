%9 نسبة إقبال الناخبين في اليوم الأول بدائرة الغردقة وراس غارب‎

أكدت الإحصائيات الأولية لإجمالي أعداد من أدلوا بأصواتهم من الناخبين في اليوم الاول لجولة الإعادة بدائرة الغردقة وراس غارب بالبحر الاحمر ان اجمالي الناخبين وصل نحو 14الفا و300 ناخب من بين 16 الف ناخب بنسبة اقبال وصلت 9%فقط.

> ويتنافس علي مقعدي الدائرة 4 مرشخين هم حافظ لطفي واحمد الضوي وسمير حارص وحماده غلاب .