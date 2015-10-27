أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

%9 نسبة إقبال الناخبين في اليوم الأول بدائرة الغردقة وراس غارب‎

Google+ Print
%9 نسبة إقبال الناخبين في اليوم الأول بدائرة الغردقة وراس غارب‎ %9 نسبة إقبال الناخبين في اليوم الأول بدائرة الغردقة وراس غارب‎

أرشيفية

أكدت الإحصائيات الأولية لإجمالي أعداد من أدلوا بأصواتهم من الناخبين في اليوم الاول لجولة الإعادة بدائرة الغردقة وراس غارب بالبحر الاحمر ان اجمالي الناخبين وصل نحو 14الفا و300 ناخب من بين 16 الف ناخب بنسبة اقبال وصلت 9%فقط.
> ويتنافس علي مقعدي الدائرة 4 مرشخين هم حافظ لطفي واحمد الضوي وسمير حارص وحماده غلاب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا