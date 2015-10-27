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الجيش الليبي يعلن إسقاط مروحية تقل عدداً من قيادات ميليشيا فجر ليبيا

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الجيش الليبي يعلن إسقاط مروحية تقل عدداً من قيادات ميليشيا فجر ليبيا الجيش الليبي يعلن إسقاط مروحية تقل عدداً من قيادات ميليشيا فجر ليبيا

أعلن الجيش الليبي إنه أسقط طائرة مروحية تابعة لميليشيا فجر ليبيا بالقرب من طرابلس كان على متنها على الأرجح 12 قيادياً في التنظيم المسلح.
> وقال الرائد محمد حجازي الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي في حديث إلى تلفزيون الكرامة إن الطائرة انطلقت من مطار عتيقة في طرابلس ويرجح أنها كانت تقل 12 شخصاً بينهم القيادي في فجر ليبيا صهيب الرماح.
> وكانت وكالة الأنباء الليبية قد ذكرت في وقت سابق أن الطائرة كانت تقل 25 شخصاً قتل منهم 23 على الأقل، وإنها كانت تقل قيادات من التنظيم بينهم الرماح وآمر المنطقة الغربية للميليشيا حسين أبو دية.
> سبوتنيك

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