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وحيد عبدالمجيد:النظام الانتخابي طارد للناخبين ..والنظام الفردي لا يُعبرعن الإرادة الشعبية

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وحيد عبدالمجيد:النظام الانتخابي طارد للناخبين ..والنظام الفردي لا يُعبرعن الإرادة الشعبية وحيد عبدالمجيد:النظام الانتخابي طارد للناخبين ..والنظام الفردي لا يُعبرعن الإرادة الشعبية

وحيد عبدالمجيد

قال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، الدكتور وحيد عبدالمجيد، إنّ نظام الانتخابات التشريعية المصرية طارد للناخبين، واصفاً الجولة الأولى والإعادة بأنها “انتخابات بلا ناخبين”.
> وأضاف عبدالمجيد خلال لقاءٍ له ببرنامج “الصفحة الأولى”، الذي يُذاع على قناة “الغد” العربي مع الإعلامي ياسر رشدي، أنّ النظام الفردي في الانتخابات لا يُتيح فرصة حقيقية للتعبير عن الإرادة الشعبية، مؤكّداً أنّ النظام التمثيل النسبي هو الأفضل.
> وأوضح عبدالمجيد أنّ النظام الفردي يعتمد على حشد الناخبين، سواء بالأموال أو العصبيات القبليّة، في ظل غياب التنافس الحقيقي والقضايا الجوهرية الهامة التي تتعلق بمستقبل .
> وعن الملف السوري، رأى عبدالمجيد أنّ زيارة وزير الخارجية العُماني لدمشق، ومؤتمر باريس المنعقد اليوم لبحث الأزمة السورية، لن يدفعا القضية نحو حل سياسي، لأن أي حل يفترض الاستعداد لقبوله، مضيفاً أنّ كل ما سيُطرح من حلول ليس له مقوّمات على الأرض.
> وتطرق عبدالمجيد للملف الفلسطيني، قائلاً: ” القضية الفلسطينية ستظل باقية مع العرب لفترة طويلة، لعدم وجود حلول لها في المرحلة الجارية”، مضيفاً أنّ القضية الفلسطينية شهدت تراجعاً جراء الزخم الذي تعُج به المنطقة العربية من أحداث.

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