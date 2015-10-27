وزير الشئون الاجتماعية السعودي يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء وزير الشئون الأجتماعية السعودي الدكتور “ماجد بن عبدالله القصبي” بعد زيارة لمصر رأس خلالها وفد بلاده في أعمال الدورة رقم 66 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمقر جامعة الدول العربية برئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ،لبحث عدد من القضايا في مقدمتها دعم اليمن .

وناقش الأجتماع عدد من البنود أهمها تقديم الدعم والإغاثة للجمهورية اليمنية ،ومناقشة التقارير الخاصة بالدعم المقدم من المجلس لدول الجوار التي تستضيف النازحين السوريين ، ومتابعة البند الخاص بحماية أطفال فلسطين فضلا عن الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والمقررة بتونس ٢٠١٦،والتحضير للقمة العربية في دورتها العادية السابعة والعشرين والمقررة بالمغرب مارس المقبل ، كما بحث الموضوعات المتعلقة بذوي الإعاقة والمرأة والاسرة والطفل بالاضافة إلى المقترحات التي قدمتها سلطنة عمان حول إنشاء مركز للدراسات الاجتماعية يعنى بقضايا الوطن العربي وتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة في عملية التنمية الشاملة .