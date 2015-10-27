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فيلم “ريكي وفلاش” للنجمة «ميريل ستريب» يفتتح الدورة37 لمهرجان القاهرة السينمائي‎

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فيلم “ريكي وفلاش” للنجمة «ميريل ستريب» يفتتح الدورة37 لمهرجان القاهرة السينمائي‎ فيلم “ريكي وفلاش” للنجمة «ميريل ستريب» يفتتح الدورة37 لمهرجان القاهرة السينمائي‎

ميريل ستريب

قررت إداة مهرجان القاهرة السنمائي الدولي، اختيار الفيلم الأمريكي Ricki and The Flash «ريكي وفرقة فلاش»، للعرض في حفل الافتتاح الدوة “37″،المقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر القادم.

فيلم «ريكي وفرقة “فلاش”» إخراج جوناثان ديمي وبطولة “ميريل ستريب”،”كفين كلاين” و”ماجي جامر”(ابنة ميريل ستريب في الحياة).

وتجسد “ستريب” فيه شخصية “ريكي” المرأة التي هجرت زوجها وأولادها الثلاثة لتحقق نفسها كمطربة روك إلا أنها لا تنجح سوى في الغناء ببعض المقاهي الصغيرة بالليل، وتعمل في سوبر ماركت بالنهار،حتى تتلقي ذات يوم اتصالاً من طليقها الذي تزوج بعد رحيلها، يبلغها فيه أن ابنتها تمر بحالة نفسية سيئة بعد طلاقها من زوجها،ولحظتها تقرر “ريكي” السفر إلى بيت العائلة لتلتقي أفراد أسرتها بعد سنوات من رحيلها لعلها تنجح في علاج أزمة ابنتها،وإعادة الوئام لعلاقتها مع أولادها .

ويضم فيلم «ريكي وفرقة “فلاش”» ثلاث شخصيات سينمائية حائزة على جوائز الأوسكار؛أولها بطلته الفنانة “ميريل ستريب” صاحبة الرقم القياسي في الترشيح لأوسكار التمثيل؛ إذ رشحت 19 مرة في الأعوام من 1979 إلى عام 2014،وفازت بالجائزة ثلاث مرات في أعوام 1980 و1983 و2012 .

أما المخرج “جوناثان ديمي” البالغ من العمر 71 عامًا، فقد فاز بأوسكار الإخراج عن فيلمه الشهير «صمت الحملان»، بينما حصدت كاتبة السيناريو “ديابلو كودي” 37 عامًا، جائزة أوسكار أحسن سيناريو مكتوب مباشرة للشاشة عن فيلم «جونو» عام 2007، وكان السيناريو الأول الذي تكتبه في حياتها.

يذكر أن فيلم «ريكي وفرقة “فلاش”» سيُعرض مرة ثانية في المسرح الكبير بدار الأوبرا خلال أيام المهرجان لكنه لن يُعرض تجاريًا في بعد انتهاء المهرجان.

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