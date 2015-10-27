ربيع ياسين: أحتاج أمير المؤمنين لأحصل على حقي في مصر

يرى ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب أنه يحتاج لتدخل إلهي للحصول على حقه في الكرة المصرية سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب.

وقال ربيع: "لقد حصلت على بطولة أفريقيا بامتياز، وليس جيد جدًا، ووفرت الملايين لمصر، فهل هذا جزائي؟!".

وأضاف عبر قناة (النهار رياضة): "أنا كابتن مصر والنادي الأهلي، وتاريخ في هذا البلد، وللأسف البعض يدهس هذا التاريخ".

وواصل: "لقد لعبت 294 مباراة رسمية مع الأهلي، بخلاف المباريات الودية والدولية ومشواري مع الناشئين".

وكرر ربيع ياسين شكواه: "هل جزائي أنني لا أجيد العلاقات والتربيطات؟ .. أمير المؤمنين فقط هو من سيمنحني حقي مع الكرة المصرية".

وأشار إلى أنه سيعقد جلسة مع عبد العزيز عبد الشافي زيزو غدًا لإبلاغه برفض تولي منصب مدير الأكاديميات، لأن مهنته التدريب فقط.

وأتم: "كيف تسير الأمور في مصر، مدرب حصل على بطولة أفريقيا يجلس في البيت، ولاعب اعتزل أمس ويتولي تدريب فريق، وآخرون لم يلعبوا للأهلي، ويتولون أعلى المناصب".