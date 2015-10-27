الشعب الإماراتي لـ في الجول: مندهشون من أنباء انتقال السولية للأهلي

نفى محمد الكمالي المنسق العام لنادي الشعب الإماراتي ما ذكرته قناة دبي الرياضية بانتقال عمرو السولية لاعب وسط الفريق إلى الأهلي المصري مقابل 400 ألف دولار.

وكانت قناة دبي قد ذكرت عبر حسابها الرسمي على (تويتر) أن السولية سينتقل للأهلي في يناير مقابل 400 ألف دولار.

وقال الكمالي لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "مندهوشن مما أذاعته قناة دبي بانتقال السولية للأهلي. لا نعلم ما هي فائدة هذه الأنباء التي تتردد في الصحف المصرية والإماراتية".

وأضاف "وسنرد على ذلك في بيان رسمي خلال ساعة أو أثنين عبر الموقع الرسمي للشعب حتى نغلق الأمر تماما".

وكانت إدارة الأهلي قد نفت وجود اتصالات مع السولية في الوقت الحالي. وهو ما أكده الكمالي.

وصرح السولية في حوار صحفي مع إحدى الصحف الإماراتية أنه لا يوجد اتصالات بينه مع أي ناد حتى الآن.