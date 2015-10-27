حوار حازم إمام - عن استمرار فيريرا و ' وقفة رمضان ' ودور مرتضى منصور

تحدث حازم إمام قائد الزمالك وظهيره الأيمن عن عدة أمور تحوم حول فريقه وهو شخصيا في حوار مطول.. من بينها جوزفالدو فيريرا المدير الفني ومرتضى منصور وزملائه.

وأجرى موقع الزمالك الرسمي حوارا مع اللاعب ونشره يوم الثلاثاء.

والتالي أبرز ما جاء في الحوار الذي ينقله FilGoal.com.

الحفاظ على قمة صعب

"في رقبتنا أمانة كبيرة نقاتل من أجلها وهي الحفاظ على فرحة جمهور الزمالك. الآن علمنا طريق البطولات وأؤمن بمقولة الوصول للقمة سهل لكن الحفاظ عليها صعب. تعاهدنا على الفوز بكل البطولات وسنقاتل من أجل تحقيق ذلك.

هدفنا الحفاظ على الدوري داخل ميت عقبة وتحقيق الرباعية المتتالية لكأس مصر بجانب دوري أبطال إفريقيا. وللعلم أغلقنا كل ما دار في الموسم الماضي".

- مرتضى منصور "حنين"

"مرتضى منصور أب لكل اللاعبين ورجل حنين بمعنى الكلمة ويعتبرنا مثل أبنائه ويهمه المصلحة العليا للنادي.. وأكد لنا أن ملف المدير الفني تم إغلاقه نهائيا هذه الفترة ووعدنا بالحصول على مستحقاتنا المتأخرة خلال الأيام المقبلة.

"لم ينفعل على أي لاعب مثلما قيل في الإعلام وحتى أزمة باسم مرسي ما جعلها بهذا الشكل هو الإعلام ولا شيء آخر.. لدرجة أنه بعد السوبر ظل يداعبه وتحدث مع محمود كهربا وقال له لا تشغل بالك بأي شيء آخر".

"وحتى عندما انتقدني بالدخول للملعب أحترم هذا والغرامة التي وقعت عليّ ألتزم بها تماما".

- وقفة رمضان

"مباراة السوبر انتهت تماما ولا أفكر فيها.. بالنسبة لدخولي الملعب فهي غيرة منّي على بيتي والقميص الأبيض.. رمضان صبحي لاعب الأهلي أخطأ حينما وقف على الكرة وكان من السهل أن نفعل أكثر من ذلك في نهائي كأس مصر لكننا نقدر المسؤولية ونحترم الأهلي وجماهيره.

"وتحدثت مع حسام غالي قائد الأهلي عقب المباراة والأمر انتهى تماما".

"عموما أتقبل العقوبة التي فرضت عليّ بصفتي قائد الزمالك ولا أعترض على إيقافي لمدة مباراتين".

- لا توجد أزمة بين محمد إبراهيم وكهربا

"أقسم بالله لا توجد أزمة بين محمد إبراهيم وكهربا بسبب ركلة الجزاء.. ما حدث أن كهربا توجه لتسديدها ولم يستمع لجوزفالدو فيريرا لأن الجمهور قريب من الملعب.

"وبعد أن أمسك كهربا بالكرة كيف يمنعه محمد إبراهيم.. وعموما نحن نتقبل العقوبات الموقعة لأننا جميعا نعشق النادي".

"أما ما يتردد عن قصة سحب الشارة مني كل هذا غير حقيقي بالمرة فأنا لم أرتكب جريمة وأعلم أن كثيرين غير سعداء بارتدائي شارة قيادة الزمالك".

- استمرار فيريرا

"بالتأكيد استمرار فيريرا يسعدني فهو مدرب لا يعرف المجاملة وأضاف لنا جميعا على المستوى الفردي والجماعي وصاحب بصمة. لكن أمر رحيله أو استمراره هو يخص الإدارة فقط".

"نحن مجرد لاعبين في الفريق وليس دورنا أن نبدي رأينا في بقاء أو رحيل أي مدرب. الإدارة هي المسؤولة عن محاسبة فيريرا ولهذا نلتزم بأي قرار".

"أما عن فيريرا فهو صاحب كل القرارات الفنية سواء جعلني أجلس بديلا أم لا.. أحترم هذا بالتأكيد. وللعلم كثرة اللاعبين ميزة كبيرة وليس عيبا لأننا نشارك في بطولات كثيرة والإجهاد قد يصيب اللاعبين".

"وبالتأكيد أي لاعب يسعى للمشاركة ويكون حزينا إن تم استبعاده. وأتعجب جدا من أنباء أن أحمد حمودي يريد الرحيل لعدم مشاركته وإسلام جمال يريد الاجتماع بفيريرا لتحديد مصيره. هذا لم يحدث وإسلام مستمر معنا ووجوده مطلبا جماهيريا".

- أحمد دويدار

"أحترم علاقتي بكل اللاعبين ولا توجد أي أزمة بيني وبين أي لاعب. لا أحزن حينما يتدخل أي لاعب وينهي مشكلة عكس ما تردد بأنني حزين من أحمد دويدار لقيامه ببعض المهام داخل الفريق".

"دويدار حبيبي وزملكاوي ولديه مميزات في شخصيته لا توجد في أحد. لكنه بالفعل يعي دوره جيدا ويضعني في موقعي دائما ككقائد للفريق. وكل ما يثار حول ضيقي منه أمور غير حقيقية نهائيا".

- إلى جمهور الزمالك

"اصبروا على الفريق. لن نفرط في أي بطولة نشارك فيها.. خسرنا السوبر بظلم فادح ومن حقكم أن تفرحوا أن لديكم رئيس ناد قوي ولاعبين هم الأفضل في مصر ولا تصدقوا أنباء أي أزمات داخل النادي".