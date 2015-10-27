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محافظ المنوفية يحيل واقعة إهمال بمستشفى بركة السبع للنيابة العامة

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محافظ المنوفية يحيل واقعة إهمال بمستشفى بركة السبع للنيابة العامة محافظ المنوفية يحيل واقعة إهمال بمستشفى بركة السبع للنيابة العامة
أحال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية واقعة إهمال بمستشفى بركة السبع المركز للمحامى العام لنيابات المنوفية، حيث تلقى المحافظ شكوى من المواطن خ.م.ع، والذى تم تحويل أخيه لمستشفى بركة السبع وتوفى إثر إهمال متكرر لحالته ونقص فى عدد الأطباء والأدوية، الأمر الذى كان يضطر أهل المريض إلى استدعاء أطباء وشراء الأدوية على نفقتهم الخاصة ولكن تكرار تعطل الأكسجين بالعناية المركزه أدى إلى تدهور الحالة بعد أن كان المريض قد استجاب للعلاج.

وأكد عبد الباسط أن صحة المواطن خط أحمر وأنه لا تهاون فى تجاوز أو إهمال مهما كان حجمه والاهتمام بصحة الإنسان المصرى هو الخطوة الأولى لتحقيق التقدم الاقتصادى والصناعى، ووضع أقدام على طريق التحضر وأن حق المواطن فى رعاية صحية ذات جودة هو حق أصيل والنيابة العامة هى نائبة الشعب فى بلوغ حقه وأن القضاء الشامخ هو الذى ينتصر لحق المواطن فى حفظ مقدراته وصونها وأن مصر هى دولة قانون.

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مصر 365

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